Гулин Иван Прокопьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гулин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Прокопьевич
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3566. ГУЛИН ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ, 26 л., Минусинск. у., Луговск. в. и с. И. С. 3 уч. Минусинск. у. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 9 июня 923.
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