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Харланов Иван Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харланов
Имя
Иван
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
02 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 318
Источник
Скан
Оригинальная запись
10997. ХАРЛАНОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ, 18 л., Курск. у., Медвенск. в., д. Гахово. Н. С. 21 уч. Курск. у. Ст. 149, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 2/ІѴ—26.

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