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Пучков Павел Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пучков
Имя
Павел
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8058. ПУЧКОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 63 л., г. Кронштадта. Н. С. по дел. о самог. б. г. Петрограда. Ст. 140. лиш. св. 3 г. Исп. 11 сент. 923.

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