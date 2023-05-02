Пискунов Иван Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПискунов Иван Степанов

Пискунов Иван Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пискунов
Имя
Иван
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
07 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
86188. ПИСКУНОВЪ, ИВАНЪ СТЕПАновъ (онъ же Масляевъ), 24 л. Лиш. вс. пр. изъ мщ. г. Новозыбкова; — Кіевск. С П., 18 Марта 911, 60 и 1 ч. 102 Уг. Ул., каторж. раб. 6 л. Исп. 7 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 136617. | 908 9272 123 Уг. Ул.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close