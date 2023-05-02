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Козьяков Николай Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козьяков
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
24 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6194. КОЗЬЯКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 г., б. г. Петрограда, Н. С. 13 отд. б. г. Петрограда, Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г., Исп. 24 мая 923

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