Козьяков Николай Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козьяков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6194. КОЗЬЯКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 г., б. г. Петрограда, Н. С. 13 отд. б. г. Петрограда, Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г., Исп. 24 мая 923
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