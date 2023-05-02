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Рязанов Кирилл Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рязанов
Имя
Кирилл
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
08 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8538. РЯЗАНОВ КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ, 22 л., Шадринск. у., Песчанск. в., д. Заозериной Н. С. 4 уч. Шадринск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 6 л. Исп. 8 февр. 923

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