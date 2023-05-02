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Линик Максим Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Линик
Имя
Максим
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8094. ЛИНИК МАКСИМ ТРОФИМОВИЧ, 22 л., Александрийск. у., Красно-Каменск. в. и м. В. Т. 8 стр. корп. Ст. 206 ч. 1 лиш. св. 1½ г. Исп. 20 сент. 923.

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