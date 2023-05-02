Линик Максим Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Линик
- Имя
- Максим
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8094. ЛИНИК МАКСИМ ТРОФИМОВИЧ, 22 л., Александрийск. у., Красно-Каменск. в. и м. В. Т. 8 стр. корп. Ст. 206 ч. 1 лиш. св. 1½ г. Исп. 20 сент. 923.
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