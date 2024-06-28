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Елисеев Иван Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елисеев
Имя
Иван
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
46681. ЕЛИСЕЕВЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. К. Арзамасск. у., Ивашкинск. в., с. Вазьяна, 32 л.; — Нижегород. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 1653, 2 ч. 1655. 1 и 2 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 9 Іюня 905. | 903 12511 1649 У. | 99 59808 169 М. | 901 81550 169 М.

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