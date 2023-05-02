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Фомин Иван Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомин
Имя
Иван
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
29943. ФОМИН, ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 26 л. Гр. Наро-Фоминск. у., Ташировск. в., д. Горки; — Н. С. Бауманск. р. Вознесенск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 8 окт. 920.

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