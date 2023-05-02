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Дубнов Вениамин Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубнов
Имя
Вениамин
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
28 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4129. ДУБНОВ ВЕНИАМИН БОРИСОВИЧ, 25 л., г. Бобруйска. Гомельск. Губсуд. Ст. 91, лиш. св. 2 г. Исп. 28 авг. 923.

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