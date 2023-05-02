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Цымбал Федосей Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цымбал
Имя
Федосей
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 507
Источник
Скан
Оригинальная запись
155619. ЦЫМБАЛЪ. ФЕДОСЕЙ ФЕДОровъ. К. Верхнеднѣпров. у., с. Комиссаровки, 35 л.; — Харьков. С. П. 30 Окт. 909, 134, 135, 149, 152, 3 п. 1 ч. 354 и 362 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 20 Нояб. 909.

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