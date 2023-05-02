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Борисов Дмитрий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисов
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
01 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
130238. БОРИСОВЪ, ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Иркутска, 19 л.; — Иркутск. С. П., 134, 135, 140, 149 и 1642 У., тюр. 2 г. Исп. 1 Іюля 909.

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