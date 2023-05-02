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Савин Георгий Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савин
Имя
Георгий
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8588. САВИН ГЕОРГИЙ МАКСИМОВИЧ, 30 л., б г. Екатеринбурга. Смоленск. Губсуд. Ст. 86 ч. 1 и 172 ч. 1, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 27 окт. 023

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