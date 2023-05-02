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Веселкова Ирина Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Веселкова
Имя
Ирина
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
1580. ВЕСЕЛКОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА, 51 г., Никольск. у., Городецк. в., д. Замостовщины. Н. С. 11 уч. Никольск. у. Ст. 178, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 сент. 923.

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