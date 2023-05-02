Коваленко Авдей Прохорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коваленко
- Имя
- Авдей
- Отчество
- Прохорович
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 146
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4838. КОВАЛЕНКО, АВДЕЙ ПРОХОРОВИЧ. Гр. Сенненск. у., Лотыговск. в., д. Меликовой; — Н. С. 3 уч. Сенненск. у. Незакон. прод., лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 21 февр. 920.
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