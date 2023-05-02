Де-Мартыню Антон Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Де-Мартыню
- Имя
- Антон
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131971. ДЕ-МАРТЫНЮ, АНТОНЪ АНТОНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ. мщ. г. Керчи, 26 л.; — М. С. 12 уч. г. Одессы 14 Окт. 909, 169, 170 и 2 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 14 Окт. 909. | Одесск. Воен. О. С. — арест. роты.
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