Шапочник Абрам-Берь Хаимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шапочник
- Имя
- Абрам-Берь
- Отчество
- Хаимов
- Дата исполнения приговора
- 06 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 327
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 108429. ШАПОЧНИКЪ, аБРАМЪ-бЕРЬ Хаимовъ, 44 л. К. Енисейск. у., в. и с. Анциферова, рд. въ г. Житомирѣ; — М. С. 3 уч. Житомирск. окр., 6 Іюля 911, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 6 Іюля 911. | 911 45173 170¹ М. | 89 48618 169 М. | 95 108943 1642 У. | 81 28506 172 М.
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