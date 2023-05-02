Меховецкий Людовик Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Меховецкий
- Имя
- Людовик
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136556. МѢХОВЕЦКІЙ, ЛЮДОВИКЪ ВОЙЦѢХОВЪ. К. Луковск. у. и гм., д. Залѣсе, 32 л.; — Варшав. С. П. 12 Авг. 909, 134, 135 и 1543 У., арест. отд. 4 г. Исп. 14 Окт. 909.
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