Ритц Николай Фридрихов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ритц
- Имя
- Николай
- Отчество
- Фридрихов
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 346
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 107139. РИТЦЪ. НИКОЛАЙ ФРИДРИХОНЪ. Мщ. г. Кіева, 22 л., рд. въ в. и м. Смѣлѣ, Чер-касск. у.; —Кіевск. О. С., 152 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 14 Апр. 909 г. (170 и 172 М.— тюр. 9 м.), арест. отд. 2 г. Исп. въ іюлѣ, счит. ср. съ 14 Апр. 909. 905 7454 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.