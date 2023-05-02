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Ритц Николай Фридрихов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ритц
Имя
Николай
Отчество
Фридрихов
Дата исполнения приговора
14 апрель 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 346
Источник
Скан
Оригинальная запись
107139. РИТЦЪ. НИКОЛАЙ ФРИДРИХОНЪ. Мщ. г. Кіева, 22 л., рд. въ в. и м. Смѣлѣ, Чер-касск. у.; —Кіевск. О. С., 152 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 14 Апр. 909 г. (170 и 172 М.— тюр. 9 м.), арест. отд. 2 г. Исп. въ іюлѣ, счит. ср. съ 14 Апр. 909. 905 7454 172 М.

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