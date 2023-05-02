Степанов Владимир Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Владимир Никитин

Степанов Владимир Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степанов
Имя
Владимир
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1885
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 565
Источник
Скан
Оригинальная запись
27147. СТЕПАНОВЪ, Владиміръ Никитинъ. Цех. г. Казани (слесарь), 29 л.; приг. М. С. 3 уч. г. Казани (во 2 р.), по 13, 169 и 5 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 16 Нояб. 1885 г.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close