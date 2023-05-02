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Дзенциоловский Мечислав Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дзенциоловский
Имя
Мечислав
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
132067. ДЗЕНЦІОЛОВСКІЙ, МЕЧИСЛАВЪ Александровъ. Мщ. пос. Бяла, гм. Маріяновъ, Равск. у., 21 г.; — М. С. г. Равы 22 Авг. 909, 3 п. 170¹ М., тюр. 1½ г. Исп. 26 Сент 909.

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