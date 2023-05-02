Хутляев Иван Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хутляев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140927. ХУТЛЯЕВЪ, ИВАНЪ АНТОНОВЪ (онъ же Футляевъ). Мщ. г. Бѣлгорода, 27 л.; — Бѣлгородск. У. С. 20 Мая 909, 8 п. 170 и 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 16 Окт. 909. | 907 69880 169 М. | 903 36921 172 М.
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