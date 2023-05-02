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Хутляев Иван Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хутляев
Имя
Иван
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
Источник
Скан
Оригинальная запись
140927. ХУТЛЯЕВЪ, ИВАНЪ АНТОНОВЪ (онъ же Футляевъ). Мщ. г. Бѣлгорода, 27 л.; — Бѣлгородск. У. С. 20 Мая 909, 8 п. 170 и 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 16 Окт. 909. | 907 69880 169 М. | 903 36921 172 М.

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