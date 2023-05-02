Шевченко Василий Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шевченко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 343
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14680. Шевченко Василий Тимофеев., 23 л., Барнаульск. окр. и р., д. Калистратовки. В. Т. 19 стр. корп. С. В. О. Ст. 14 п. "а" П. В. П., л. с. 8 м. 28 окт. 927.
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