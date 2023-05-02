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Усков Иван Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Усков
Имя
Иван
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
51173. УСКОВЪ, ИВАНЪ АФАНАСЬЕВЪ. Зап. мастер. крѣп. артил. изъ к. Тверск. у., Гроденск. в., д. Елизаветина, 31 г.; — Тверск. О. С., 150 и 1 ч. 1465 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 23 Мая 905.

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