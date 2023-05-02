Гасин-Оглы Аббас-Кербалай-Мурад — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГасин-Оглы Аббас-Кербалай-Мурад

Гасин-Оглы Аббас-Кербалай-Мурад

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гасин-Оглы
Имя
Аббас-Кербалай-Мурад
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
Источник
Скан
Оригинальная запись
45998. ГАСИНЪ-ОГЛЫ, АББАСЪ-КЕРБАлай-Мурадъ. Под. С., жит. с. Гаджилу, Джебраильск. у., 36 л.; — Елисаветпольск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close