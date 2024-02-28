Леонтьев Александр Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леонтьев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48261. ЛЕОНТЬЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ НИкитинъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ярославск. у., Спасъ-Ярыженск. в., д. Ларина, 31 г., рд. въ г. Ярославлѣ; — Костром. О. С. (въ 3 р.), 134 и 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 11 Іюня 905. | 902 75364 169 М. | 902 46111 1647 У.
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