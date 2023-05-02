Минина Марфа Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Минина
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51193. МИНИНА, МАРФА ПЕТРОВА. К. Устюжск. у., Чирецк, в., д. Осноплья, 50 л., рд. т. же у. и в., въ с. Чирцѣ; — У. Чл. О. С., -по Устюженск., 558 и 2 п. 111 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 2 Іюня 907. 51194. МИНКОВЪ, МИХАИЛЪ ильинъ. Болгар. -подд, -27 л., рд, въ г. Вернер; —СПБ. Ст. М. С. 37 уч. (во 2 р. ), 6 п. 13 и 169 М., тюр. 4. м. Исп. 13 ІЮНЯ 907.
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