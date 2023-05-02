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Добряков Семен Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Добряков
Имя
Семен
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
2972. ДОБРЯКОВ, СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ, 31 г. Гр. Богородицк. у, Луговск. в., с. Баскаковой; — Р. В. Т. Тульск. отд. Агитация прот. сов. вл., лиш. св. 1 г. Исп. 1 нояб, 920.

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