Некрасов Алексей Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Некрасов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 15 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49138. НЕКРАСОВЪ, АЛЕКСѢЙ СЕМЕновъ. Зап. ряд. изъ к. Глазов. у., Каравайск. в., д. Марченской, 31 г.; — Казан. С. П., 285, 1 и 2 ч. 823 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 15 Февр. 905.
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