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Некрасов Алексей Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Некрасов
Имя
Алексей
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
15 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
49138. НЕКРАСОВЪ, АЛЕКСѢЙ СЕМЕновъ. Зап. ряд. изъ к. Глазов. у., Каравайск. в., д. Марченской, 31 г.; — Казан. С. П., 285, 1 и 2 ч. 823 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 15 Февр. 905.

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