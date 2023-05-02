Попов Алексей Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 282
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8985. ПОПОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 25 л., Рязанск. у., Бахмачеевск. в., с. Альяшево. Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 26 июня 923.
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