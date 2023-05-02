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Попов Алексей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Алексей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
26 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
8985. ПОПОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 25 л., Рязанск. у., Бахмачеевск. в., с. Альяшево. Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 26 июня 923.

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