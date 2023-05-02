Тихомиров Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихомиров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 328
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12584. Тихомиров Василий Иванович, 22 л., Ив.-Вознесенск. г., Родниковск. у., Филисовск. в. и с. Н. С. 1 уч. Родниковск. р. Ст. ст. 2 ч. 86, 88, 176, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 3/ІІІ—26.
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