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Скопин Василий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скопин
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
9835. СКОПИН, ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 18 л. Гр. Вятск. у., Бетинск. в., д. Колпаковщины; — С. 17 Стрелк. зап. п. Дезертир., лиш. св. 6 м. Исп. 16 сент. 920.

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