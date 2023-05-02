Фиглянд Андрей Фридрихов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фиглянд
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Фридрихов
- Дата исполнения приговора
- __ декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 490
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12750. ФИГЛЯНДЪ, АНДРЕЙ ФРИДРИховъ (Фигеляндтъ, Фиглеяндъ и Фиглеянтъ), 21 г. К. Гроецк. у., гм. Нова-Весь, д. Гонскій, рд. т. же у., гм. Конары, въ д. Магеровая-Воля; — Варшав. О. С., 9 Нояб. 910, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Дек. 910. | 909 110196 170 М. | 908 27719 169 М. | 908 78675 169 М. | 903 74319 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.