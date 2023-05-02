Влочевский Франц Мацеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Влочевский
- Имя
- Франц
- Отчество
- Мацеев
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130903. ВЛОЧЕВСКІЙ, ФРАНЦЪ (ВИкентій) Мацѣевъ. К. Андреевск. у. и пос., 71 г., рд. въ г. Мѣховѣ; — Гм. С. 4 окр. Стопницк. у. 16 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Окт. 909.
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