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Балалыкин Андрей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балалыкин
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
566. БАЛАЛЫКИН, АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 19 л. Гр. г. Саратова;—Р. В. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Хищение, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 13 дек. 921.

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