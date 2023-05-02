Шагина Дарья Алексеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шагина
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Алексеева
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141385. ШАГИНА, ДАРЬЯ АЛЕКСѢЕВА. К. Нижегород. г., Макарьев. у., в. и с. Воскресенскаго, 43 л., рд. т. у., Воздвиженск. в., въ с. Троицкомъ; — У. Чл. О. С. по Макарьев. у. 15 Сент. 909, 2 ч. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 31 Окт. 909.
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