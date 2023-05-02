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Акимов Иван Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акимов
Имя
Иван
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
__ январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
19402. АКИМОВЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ (Прокофьевъ). К. изъ сс.-посел. Нижнеудинск. у., Кимильтейск. в., с. Буринскаго, 37 л., рд. Томск. у., въ Семилужкс. в. и с.;—Иркутск. О. С., 134, 135, 149, 152, 1452 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 20 л. Исп. въ Янв. 909. 905 29648 169 М. | 902 150 1642 У. 97 г. Томск. Губ. С. по 1647 У., арест. отд. 1 г. и 3 м.

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