Жулев Алексей Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жулев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3832. Жулев Алексей Петров., 21 г., Кашинск. у., Сосновск. в., х. Назарково. Тверск. Г. С. Ст. 2 ч. 149 (ст. р.), л. с. 5 л. 24 янв. 927.
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