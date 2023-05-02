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Кучеров Мина Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучеров
Имя
Мина
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
23 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7773. КУЧЕРОВ МИНА НИКИТИЧ, 20 л., Рогачевск. у., Стрешинск в., д. Солонской Кормы. Гомельск Губсуд. Ст. 184, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г Исп. 23 авг. 923.

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