Марчуков Николай Федотов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марчуков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федотов
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 117215. МАРЧУКОВЪ, НИКОЛАЙ ФЕДОТОВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Каинска, 56 л.; — М. С. 2 уч. Каинск. у., 50 М., тюр. 1 м. Исп. 10 Авг. 909. | 904 5953 1655 У. | 93 44493 169 М. | 900 98806 1655 У. | 91 25900 169 М. | 98 93808 1655 У. | 85 79867 169 М. | 96 60965 169 М. | 79 39703 169 М. | 96 24565 169 М.
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