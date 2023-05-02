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Амар-Оглы Абдурашид

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Амар-Оглы
Имя
Абдурашид
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44845. АМАРЪ-ОГЛЫ, АБДУРАШИДЪ. Под. с., жит. с. Нижнихъ Казанищъ, Темиръ-Ханъ-Шуринск. окр., 18 л.; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Дек. 904.

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