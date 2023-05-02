Трусова-Савинкова Татьяна Михеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трусова-Савинкова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Михеевна
- Дата исполнения приговора
- 08 сентябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8618. ТРУСОВА-САВИНКОВА, ТАТЬЯНА МИХЕЕВНА, 22 л. Гр. Сарапульск. у., Гординск. в., с. Колесниково; — Р. В. Т. Волжск. окр. Продажа заведом. краден., лиш. св. 3 г. Исп. 8 сент. 921.
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