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Кудинова Пелагея Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудинова
Имя
Пелагея
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
20 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7218. КУДИНОВА ПЕЛАГЕЯ МИХАЙЛОВНА, 22 л., Юрьевск. у., Семьинск. в., д. Михали. Н. С. 5 уч. Юрьевск. у. Ст. 180, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 20 июня 923.

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