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Богданов Никита Богданов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Никита
Отчество
Богданов
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
45305. БОГДАНОВЪ, НИКИТА БОГДАновъ (онъ же Мефодьевъ). К. Великолуцк. у., Дроздовск. в., д. Одинцовой, 21 г.; — СПБ. Ст. М. С. 33 уч. (во 2 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 2 Іюня 905. | 904 1029 172 М.

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