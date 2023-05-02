Богданов Никита Богданов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Никита
- Отчество
- Богданов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45305. БОГДАНОВЪ, НИКИТА БОГДАновъ (онъ же Мефодьевъ). К. Великолуцк. у., Дроздовск. в., д. Одинцовой, 21 г.; — СПБ. Ст. М. С. 33 уч. (во 2 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 2 Іюня 905. | 904 1029 172 М.
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