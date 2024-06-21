Баранов Михаил Терентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Терентьев
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129852. барановъ, Михаилъ терентьевъ. К. Казанск. у., Мульминск. в., с. Сунгурова, 37 л., рд. въ г. Казани; — М. С. 2 уч. г. Казани 6 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 6 Окт. 909. | 907 78630 169 М. | 901 17531 169 М. 902 19931 169 М.
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