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Баранов Михаил Терентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Михаил
Отчество
Терентьев
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
129852. барановъ, Михаилъ терентьевъ. К. Казанск. у., Мульминск. в., с. Сунгурова, 37 л., рд. въ г. Казани; — М. С. 2 уч. г. Казани 6 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 6 Окт. 909. | 907 78630 169 М. | 901 17531 169 М. 902 19931 169 М.

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