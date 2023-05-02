Фроо Оскар Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фроо
- Имя
- Оскар
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140659. ФРОО, ОСКАРЪ (ГЕНРИХЪ) Яновъ. К. Пернов. у., Уласк. в., 20 л.; — М. С. 5 уч. Перново-Феллинск. окр. 10 Окт. 909, 2 и 7 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 26 Окт. 909. | 908 96285 169 М.
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