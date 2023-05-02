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Кочетов Григорий Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочетов
Имя
Григорий
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
01 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6854. КОЧЕТОВ ГРИГОРИЙ ОСИПОВИЧ, 25 л., Никольско-Уссурийск. у., с. Ново-Качалинского, Верхсуд РСФСР, Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 3 г., Исп. 1 авг. 923.

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