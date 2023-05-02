Рыбкин Иван Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыбкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 584
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16435. РЫБКИНЪ, ИВАНЪ ДАНИЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Путивльск. у., Пригородной в., х. Рыбкина, 34 л.; — У. Чл. О. С. по Путивльск. у., 12, 1 п. 13, 169 и 1701 М., тюр. 8 м. Исп. 20 Нояб. 908. | 902 111122 1647 У. | 97 95282 1643 У. | 901 69306 1701 М. | 96 19976 170 М. | 900 48573 169 М.
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