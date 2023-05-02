Зак Нухим-Мовша Михелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зак
- Имя
- Нухим-Мовша
- Отчество
- Михелев
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46827. ЗАКЪ, НУХИМЪ-МОВША МИХЕлевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. Понедѣльникск. в. и м., Новоалександров. у., 59 л.; — Кіевск. О. С. (въ 5 р.), 134, 115 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 8 Апр. 905. | 902 22198 1655 У. | 99 26788 169 М. | 900 78963 169 М. | 98 43044 172 М.
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