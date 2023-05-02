Павлушкин Павел Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлушкин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27442. ПАВЛУШКИН, ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, 22 л. Гр. Ростовск. у., с. Воржо; — Н. С. Василеостровск. р. 1 отд. г. Петрограда. Распр. лежн. слух., лиш. св. 1 г. Исп. 30 авг. 920.
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